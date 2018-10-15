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Minikler anlattı, Kaymakam dinledi

ÇEKEREK ilçesinde bir grup ilk ve ortaokul öğrencisi, Kaymakam Evren Çakır’ı makamında ziyaret ederek, sorunlarını anlatıp, çözüm istedi.

Minikler anlattı, Kaymakam dinledi

ÇEKEREK ilçesinde bir grup ilk ve ortaokul öğrencisi, Kaymakam Evren Çakır’ı makamında ziyaret ederek, sorunlarını anlatıp, çözüm istedi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:18
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Minikler anlattı, Kaymakam dinledi

Öğrencilerin taleplerini, isteklerini dinleyip, notlar alan Kaymakam Çakır, iletilen sorunların en kısa zamanda çözümleneceğinin sözünü verdi. Minik öğrenciler, okula gidip-dönüşte sokakta yaşayan köpeklerin kendilerini rahatsız ettiğini, korkudan okula gidi-gelemediklerini, okul servislerinin de yetersiz kaldığını ileri sürdüler. Bir çocuk ise, kendisinin 13 yaşındaki ağabeyinin gözlerinin görmediğini, yürümekte zorlandığını belirterek, akülü araba talebini iletti. Kaymakam Çakır, ‘’Bir gün sen anneni babanı al yanıma getir, yardımcı olalım. Hatta ben sizi ziyarete geleyim ağabeyini ziyaret edeyim, tanışmış oluruz. Orada sorunlarınızı da dinleriz’’ dedi.
Kaymakam Çakır, mahallede oturan çocuklardan da talepleri, isteklerini sorup, bir liste yapmalarını istedi. Çakır, ‘’Kim bu köpeklerden mağdursa onların isimlerini alalım. Belediye’nin servisi var zaten, belediyenin servisinde ayakta kalan kaç kişi var, biz onların isimlerini alacağız. Sizlerle konuşacağız, sorunları çözeceğiz’’ diye konuştu.
 

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