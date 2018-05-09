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MiNiKLER ALKIŞLANDI

SARIKAYA ilçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş grubu Kur’an Kurslarının yılsonu etkinliği, Sarızeybek Kültür Merkezi Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro salonunda gerçekleştirildi.

MiNiKLER ALKIŞLANDI

SARIKAYA ilçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren 4-6 yaş grubu Kur’an Kurslarının yılsonu etkinliği, Sarızeybek Kültür Merkezi Yılmaz Gündüz Sinema ve Tiyatro salonunda gerçekleştirildi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
302 Okunma
MiNiKLER ALKIŞLANDI

Minikler, sergiledikleri oyunlarla alkış topladı. Battalgazi, Beştepe, Gazi Osman Paşa Kur’an kurslarında açılan 4-6 yaş grubu Kur’an kursu öğrencileri sene sonu nedeniyle ortak etkinlik hazırladı..4-6 yaş grubu öğrencileri, yıl içerisinde edindikleri maharetlerini sergilediler, öğrendikleri bilgileri izleyicilerle paylaştı. Gösteride, 4-6 yaş grubu Kur’an Kursu Öğreticilerinin çalıştırdığı öğrencilerin hazırladıkları tiyatro gösterileri, ilahiler, şiirler ve Kuran-ı Kerim’den ayetler okuyarak başarıları ile izleyicilere coşku dolu anlar yaşattılar.

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