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Minik Yazardan ilk eser

SORGUN Millî Egemenlik Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Ezgi Cansever, ‘Masal Damlaları’ ismini verdiği hikaye kitabını Yozgat İl Millî Eğitim Mürdürü Yusuf Yazıcı’ya da hediye etti.

Minik Yazardan ilk eser

SORGUN Millî Egemenlik Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Ezgi Cansever, ‘Masal Damlaları’ ismini verdiği hikaye kitabını Yozgat İl Millî Eğitim Mürdürü Yusuf Yazıcı’ya da hediye etti.

06 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Minik Yazardan ilk eser

Minik yazar Cansever, Okul Müdürü Tahsin Akdeniz ve babası Sezer Cansever ile birlikte Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Kendisinin ileride kitap yazmaya devam edeceğini belirten Ezgi Cansever, Milli Eğitim Müdürü Yazıcı’ya kitabını imzalayarak takdim etti. Ziyaretten Memnuniyetini dile getiren Yazıcı, genç yaşta yazmaya başlamanın ayrı bir yetenek olduğunu vurgulayarak, yazmanın, hayata farklı açıdan bakabilme, kendini rahat ifade edebilme, olaylar arasında bağlantı kurarak problem çözme ve algılama yetilerinin gelişmesine büyük katkı sağladığına dikkat çekti. Yazıcı, gelecekte Ezgi Cansever’in dünyaca ünlü yazarlar arasına gireceğinden şüphesinin olmadığını dile getirip, hediye takdiminde bulundu, teşekkür belgesiyle ödüllendirip, yazarlık yolunda başarılar diledi.

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