Minik Yazardan ilk eser

Minik yazar Cansever, Okul Müdürü Tahsin Akdeniz ve babası Sezer Cansever ile birlikte Yazıcı’yı makamında ziyaret etti. Kendisinin ileride kitap yazmaya devam edeceğini belirten Ezgi Cansever, Milli Eğitim Müdürü Yazıcı’ya kitabını imzalayarak takdim etti. Ziyaretten Memnuniyetini dile getiren Yazıcı, genç yaşta yazmaya başlamanın ayrı bir yetenek olduğunu vurgulayarak, yazmanın, hayata farklı açıdan bakabilme, kendini rahat ifade edebilme, olaylar arasında bağlantı kurarak problem çözme ve algılama yetilerinin gelişmesine büyük katkı sağladığına dikkat çekti. Yazıcı, gelecekte Ezgi Cansever’in dünyaca ünlü yazarlar arasına gireceğinden şüphesinin olmadığını dile getirip, hediye takdiminde bulundu, teşekkür belgesiyle ödüllendirip, yazarlık yolunda başarılar diledi.