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Minik kaşifler projesi

Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Minik Kaşifler Projesi’nin birinci aşaması başladı.

04 Mart 2022 Cuma 00:38
Minik kaşifler projesi

Proje ile okul öncesi öğrencilerin, 1’inci sınıf öğrencilerimin ve ilkokul 2’nci sınıf öğrencilerinin bilimsel merak duygularının artırılması ve devamlılığının sağlanması, bilimsel süreç becerilerini doğrudan veya dolaylı olarak kazanması, bilimsel okur-yazarlık ve fen okur-yazarlığı kazanmalarının sağlanması amaçlanmıştır. 
Projenin 2’nci aşamasının laboratuvar ortamında gerçekleştirildiğini belirten İlçe Milli eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam, “Öğrencilerimizin ilgilerini çekecek deneylerle tasarlanan projenin birinci aşaması sınıflarında gerçekleştirilirken ikinci aşamasında öğrencilerimiz laboratuvarlara götürülerek gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.
 

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