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Millet Bahçesi’nde sona gelindi

ÇEKEREK ilçesinde tesis edilmesi planlanan Millet Bahçesi ile ilgili ön hazırlıkların son aşamaya geldiği bildirildi.

Millet Bahçesi’nde sona gelindi

ÇEKEREK ilçesinde tesis edilmesi planlanan Millet Bahçesi ile ilgili ön hazırlıkların son aşamaya geldiği bildirildi.

16 Temmuz 2019 Salı 00:00
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Millet Bahçesi’nde sona gelindi

Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, Millet Bahçesi kapsamında Çekerek Barajı Rekreasyon Projesinin tamamlandığını söyledi. Başkan Çakır, projeyle ilgili arazi sınırlarının Aplikasyonu ve Kotlarının yerinde gerekli kontrolleri sağlanarak, son rötuşları yapıp, projeyi uygulamaya hazır hale getireceklerini kaydetti. Başkan Eyüp Çakır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ile Çekerek Barajı etrafında yapılacak olan rekreasyon projesiyle ilgili gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra hızlı bir şekilde Rekreasyon ve kotlamalarla ilgili çalışmaların başlanılıp, tamamlandığının altını çizdi. Başkan Çakır, İlçenin turizm sektöründe cazibe merkezi haline getirmek istediklerini, bunun bir parçasını da Çekerek Baraj Gölü Millet Bahçesi projesi olduğunun da altını çizdi. 

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