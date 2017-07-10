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Mikser dehşeti...

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mikser dehşeti...

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
10 Temmuz 2017 Pazartesi 07:15
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Mikser dehşeti...

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sorgun E-88 karayolu Karakaya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yozgat istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan Yusuf D. (32) yönetimindeki 66 LH 712 plakalı otomobil, aracın arka tarafından beton mikserinin çarpması sonucu takla attı. Kazada sürücü Yusuf D. ile birlikte aynı araçta bulunan Emine D. (55), Miraç D. (7) ve Meryem D. (23) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme: 10.07.2017 08:57
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Trafik KazasıIleri GazetesiYozgat HaberYozgat
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