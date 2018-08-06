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Mezbahada sona gelindi

AKDAĞMADENİ İlçesinin modern ve sağlık standartlarına uygun birinci sınıf Mezbaha kavuşması için başlatılan çalışmanın sonuna gelindi.

Mezbahada sona gelindi

AKDAĞMADENİ İlçesinin modern ve sağlık standartlarına uygun birinci sınıf Mezbaha kavuşması için başlatılan çalışmanın sonuna gelindi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
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Mezbahada sona gelindi

Belediye Başkanı İrfan Coşgun, yeni mezbaha binasının tamamlandığını söyledi. Coşgun, toplamda 500 metrekare kapalı alan, modern kesim üniteleri ile günde 200 büyük, 200 küçükbaş hayvan kesimi yapabilecek kapasitesi olan mezbahanın 3 ayrı soğuk hava deposunun bulunduğunu söyledi. Coşgun, ‘’Yeni Mezbaha Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Avrupa standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ekiplerimiz yeni tesisin yol düzenleme çalışmalarını yapmaktadır. En kısa zamanda hizmete sunulacaktır’’ dedi.

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