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Mezbaha yeniden açılacak

ÇAYIRALAN CHP Belediye Başkan Adayı Ömer Codar, hayvancılık konusunda önemli bir bölge olmasına karşın, ilçe halkının belediyenin yanlış tasarrufu nedeniyle et ihtiyacını yüksek fiyatla tüketmek zorunda bırakıldığını ileri sürdü.

Mezbaha yeniden açılacak

ÇAYIRALAN CHP Belediye Başkan Adayı Ömer Codar, hayvancılık konusunda önemli bir bölge olmasına karşın, ilçe halkının belediyenin yanlış tasarrufu nedeniyle et ihtiyacını yüksek fiyatla tüketmek zorunda bırakıldığını ileri sürdü.

06 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
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Mezbaha yeniden açılacak

Codar, Belediye Başkanının kendi inisiyatifiyle hayvan kesimlerinin yapıldığı mezbahayı kapatarak, ilçedeki kasap esnafını Sarıkaya Belediyesi Mezbahasına mecbur ettiğini kaydetti. Codar, ‘’Nakliye sebebiyle et ürünlerine zam yapılarak, dolaylı olarak ilçemiz hayvancılığına darbe vurulan bu uygulamaya göreve geldiğimiz gün son vereceğiz. Mevcut mezbaha binasında tadilat yaparak veya hibe kredilerinden faydalanarak tekrar açacağız. Böylece ilçemizdeki hayvancılığa destek verip, halkımızın daha ucuz et tüketimini sağlayacağız’’ dedi. 

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