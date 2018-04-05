Mezbaha tamam

Belediye Başkanı Suphi Daştan, yapımına başlanılan yeni mezbaha binasının tamamlandığını söyledi. Daştan, toplamda 500 metrekare kapalı alan, modern kesim üniteleri ile günde 200 büyük, 200 küçükbaş hayvan kesimi yapabilecek kapasitesi olan mezbahanın 3 ayrı soğuk hava deposunun bulunduğunu kaydetti. Daştan, ‘’Yeni Mezbaha Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Avrupa standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ekiplerimiz yeni tesisin yol düzenleme çalışmalarını yapmaktadır. En kısa zamanda hizmete sunulacaktır’’ dedi.