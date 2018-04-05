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Mezbaha tamam

AKDAĞMADENİ İlçesinin modern ve sağlık standartlarına uygun birinci sınıf mezbahaneye kavuşması için başlatılan çalışmanın sonuna gelindi.

Mezbaha tamam

AKDAĞMADENİ İlçesinin modern ve sağlık standartlarına uygun birinci sınıf mezbahaneye kavuşması için başlatılan çalışmanın sonuna gelindi.

05 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Mezbaha tamam

Belediye Başkanı Suphi Daştan,  yapımına başlanılan yeni mezbaha binasının tamamlandığını söyledi. Daştan, toplamda 500 metrekare kapalı alan, modern kesim üniteleri ile günde 200 büyük, 200 küçükbaş hayvan kesimi yapabilecek kapasitesi olan mezbahanın 3 ayrı soğuk hava deposunun bulunduğunu kaydetti. Daştan, ‘’Yeni Mezbaha Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Avrupa standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ekiplerimiz yeni tesisin  yol düzenleme çalışmalarını yapmaktadır. En kısa zamanda hizmete sunulacaktır’’ dedi.

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