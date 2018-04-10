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Mezarlıklara rehabilite

AKDAĞMADENİ Belediyesi, artık talepleri karşılayamaz hale gelen iki ayrı mezarlıkta rehabilite çalışması başlattı.

Mezarlıklara rehabilite

AKDAĞMADENİ Belediyesi, artık talepleri karşılayamaz hale gelen iki ayrı mezarlıkta rehabilite çalışması başlattı.

10 Nisan 2018 Salı 07:00
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Mezarlıklara rehabilite

Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, Yeşildere ve Çamlık Mahallesi’nin kullandığı mezarlık alanının artık ihtiyaçları karşılayamadığını söyledi. Daştan, ‘’Belediye olarak bu mağduriyetin giderilmesi konusunda yapılabilecek çalışmalar gözden geçirilerek alanın rehabilite edilmesi gerekliliği, mevcut mezarlık alanının yetersizliği göz önünde bulundurulmuş olup mezarlık alanı bitişiğindeki 2 bin 615 metrekare alan belediyemiz öz kaynaklarıyla yaklaşık 300 bin liraya istimlak edilmişti. Ekiplerimiz mezarlık alanında ki düzenleme çalışmalarına başlamış bulunmaktadır’’ dedi.

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