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Mezarlık sorunu çözüldü

AKDAĞMADENİ Belediyesi, ilçede bulunan mevcut problemlerin çözümüne yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Yeşildere Mahallesi’nde bulunan, kapasitesi dolmuş, yeni mezar alanı bulunmayan mahalle mezarlığıyla ilgili çalışmalar kapsamında mezarlık bitişiğindeki 2 bin 615 metrekarelik alan istimlak edildi.

Mezarlık sorunu çözüldü

AKDAĞMADENİ Belediyesi, ilçede bulunan mevcut problemlerin çözümüne yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Yeşildere Mahallesi’nde bulunan, kapasitesi dolmuş, yeni mezar alanı bulunmayan mahalle mezarlığıyla ilgili çalışmalar kapsamında mezarlık bitişiğindeki 2 bin 615 metrekarelik alan istimlak edildi.

08 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Mezarlık sorunu çözüldü

Yeşildere ve Çamlık Mahallesi’nin mezarlık sorunu da böylelikle çözüme kavuşturuldu. Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, ‘’Yeşildere ve Çamlık Mahallemizin kullandığı mezarlık alanı artık ihtiyaçları karşılamıyordu. Belediye olarak bu mağduriyetin giderilmesi konusunda yapılabilecek çalışmalar gözden geçirilerek alanın rehabilite edilmesi gerekliliği doğdu. Mevcut mezarlık alanının yetersizliği göz önünde bulunduruldu. Mezarlık alanı bitişiğindeki 2 bin 615 metrekare alan belediyemiz öz kaynaklarıyla yaklaşık 300 bin liraya istimlak edildi. Bu tutarın arazi sahiplerine ödenmesi için banka hesaplarına yatırıldı. Güneyli Mahallesine yapılan yeni mezarlık alanıyla birlikte Yeşildere ve Çamlık mahallelerimizde de gerekli çalışmalar yakın zamanda başlayacaktır. İlçenin bu yöndeki sıkıntıları da tamamen giderilmiştir’’ dedi.

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