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Mezarlık düzenlemesi

ÇEKEREK ilçesinde, mezarlıklarda düzenleme çalışmalarının önemli bölümü tamamlandı.

Mezarlık düzenlemesi

ÇEKEREK ilçesinde, mezarlıklarda düzenleme çalışmalarının önemli bölümü tamamlandı.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Mezarlık düzenlemesi

Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, mezarlıklarda yürütülen çalışmaları yerinde görüp, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Çakır, ‘’Seçim sürecinde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda İlçe Mezarlığımıza yapılan düzensiz definden kaynaklı Mezarlık kapasitesi yetersiz kalmaktaydı. Mezarlık alanımızda geçişleri engelleyen Ağaçların budaması, zeminde yağışlı havalarda çamurdan geçemediğimiz kısımlarda peyzaj ve yürüyüş yolları düzenlemesini tamamladık. Batı Girişinde Azamiye Cami bölgesinden yeni bir giriş kapısı açtık ve Mezarlık Kapasitesini artırmaya yönelik Azamiye Cami tarafından genişletme çalışmalarımız devam etmektedir’’ dedi.

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