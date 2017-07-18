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Meydanı boş bırakmadılar 

Akdağmadeni İlçesi’nde vatandaşlar 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde belediye meydanında bir araya geldi. İlçe halkı meydanı boş bırakmayarak nöbete devam etti.

Meydanı boş bırakmadılar 

Akdağmadeni İlçesi’nde vatandaşlar 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde belediye meydanında bir araya geldi. İlçe halkı meydanı boş bırakmayarak nöbete devam etti.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
18 Temmuz 2017 Salı 07:02
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Meydanı boş bırakmadılar 

Akdağmadeni Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne çok sayıda vatandaş katıldı.

Akdağmadeni Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu anma töreni, TRT Kuran’ı Kerim güzel okuma yarışmasında haftanın birincisi olan Hafız Cihan Kodal’ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İmamların ilahi ve kasideleriyle süren program, 15 Temmuz belgesel gösterimiyle devam etti.

Akdağmadeni Belediyesi, meydanı doldurarak demokrasi nöbetine devam eden vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Belediye Başkanı Suphi Daştan, 15 Temmuz 2016 gecesi, hain darbecilere milletin genciyle yaşlısıyla, erkeğiyle kadınıyla en güzel cevabı vererek hain planı bozduğunu belirtti.

Akdağmadeni halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine ilk anda sokağa çıktığını hatırlatan Suphi Daştan, “Akdağmadeni o gece Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘ın çağrısı üzerine ilk sokağa çıkanlardan olup tepkisini güçlü bir şekilde göstermiştir. Şimdi bu zaferin yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve aziz şehitlerin manevi huzurunda yeniden meydanlardayız” dedi.

Millî birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Suphi Daştan, Türkiye için yapılabilecek tüm kötülüklere karşı birlik içerisinde direniş gösterildiği takdirde her şeyin üstesinden gelinebileceğini de sözlerine ekleyerek,

“Allah bizi bir daha böyle bir hadiseyle karşı karşıya bırakmasın bu vesileyle 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

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