Mevlid-i Nebi haftası

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Yasin Yoldaş İlk-Ortaokulu Mevlid-i Nebi programına katıldı. Aksoy, ‘’Âlemlere rahmet olarak gönderilen, iki cihan güneşimiz, efendimiz, müjdecimiz, kurtarıcımız, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (sav) dünyayı teşriflerinin yıldönümü vesilesiyle idrak ettiğimiz ‘Mevlid-i Nebi Haftasında okullarımızda da etkinlikler düzenleniyor. Bu güzel bir programı hazırlayarak gönül dünyamızda bizlere güzellikleri tattıran okul müdürümüze, programın hazırlanmasında görev alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenimize ve programın icrasında emek veren sevgili gençlerimize çok teşekkür ediyorum’’ dedi. •Sümeyye İlhan / Kadışehri•