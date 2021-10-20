Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1429.85
ALTIN
529.35
DOLAR
9.2864
STERLİN
12.8597
EURO
10.8377

Mevlid-i Nebi haftası

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri yapıldı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 00:41
Mevlid-i Nebi haftası

 Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Şehit Yasin Yoldaş İlk-Ortaokulu Mevlid-i Nebi programına katıldı. Aksoy, ‘’Âlemlere rahmet olarak gönderilen, iki cihan güneşimiz, efendimiz, müjdecimiz, kurtarıcımız, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (sav) dünyayı teşriflerinin yıldönümü vesilesiyle idrak ettiğimiz ‘Mevlid-i Nebi Haftasında okullarımızda da etkinlikler düzenleniyor. Bu güzel bir programı hazırlayarak gönül dünyamızda bizlere güzellikleri tattıran okul müdürümüze, programın hazırlanmasında görev alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenimize ve programın icrasında emek veren sevgili gençlerimize çok teşekkür ediyorum’’ dedi. •Sümeyye İlhan / Kadışehri•

Anahtar Kelimeler:
Mevlid-i Nebi HaftasıKadışehriMevlidiNebiİlçeMilliEğitimMüdürlüğüNuriAksoyKutlamaöğrenci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hizmet içi bilgilendirme
Hizmet içi bilgilendirme
Hazırlık Kursu başladı
Hazırlık Kursu başladı
Kaymakama ziyaret
Kaymakama ziyaret
Turşu üretim tesisi
Turşu üretim tesisi
Hükümet binasının Temeli atıldı
Hükümet binasının Temeli atıldı
Engellilere akülü araç
Engellilere akülü araç
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim