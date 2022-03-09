Metruk binalar yıkıldı

Özükavak Belde genelinde asayiş ve güvenlik bakımından tehlike arz eden metruk binalar belde belediyesi tarafından yıkılıyor. Vatandaşların can güvenliği riskine karşı hayati tehlike arz eden önlem amaçlı metruk binaları, imar kanununun 39. maddesi gereği bu yapıların yıkımları için karar alarak yıkımlarına başlandı.

Tüm metruk binaların yıkımı sonrasında Özükavak’ta asayiş, güvenlik ve kötü amaçlı bir şekilde kullanılması engellenirken aynı zamanda görüntü kirliliğininde önüne geçilmiş olacak.

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, “Kasabamızda bulunan ve vatandaşlarımızın can güvenliği riskine karşı hayati tehlike arz eden önlem amaçlı başladığımız metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Yıkımlarını gerçekleştirdiğimiz binamız Bağlarbaşı mahallemizde bulunan Hüseyin Tankaş, Muhsin Tanka , Yüksel Tankaş, Ömer Tankaş, Abdullah Tankaş ve kardeşlerinin yaşam alanı ve anılarının olduğu çocukluklarının geçtiği hayatını sürdükleri baba ocağında oldu. Çalışmalarımız da rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi.