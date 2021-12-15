Mesleki yeterlilik eğitimi başladı

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Ulusal Meslek Standartları (UMS) kapsamında belediye personeline ‘Mesleki Yeterlilik’ eğitimlerinin verilmeye başlandığını söyledi. Başkan Ferhat Yılmaz, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca yetkilendirilmiş firma tarafından verilen eğitim sonunda 160 belediye personeline sertifika verileceğini ifade etti.

Düzenlenen eğitim uygulamasında, riskli ve tehlikeli meslek alanlarında çalışan işçilere teorik eğitim verildiğini belirten Başkan Yılmaz, ‘’Belediyemiz bünyesinde tehlikeli ve riskli işlerde çalışan yüz 60 personellerimize mesleki konularda eğitim verilmeye başlanmıştır. Belediye olarak, riskli ve tehlikeli meslek alanlarında çalışan işçilerimize yönelik mesleki yeterlilik belgesi kazandırma çalışması ile işçilerimizin sağlığı ve güvenliği sağlanması için bu eğitimler verilmektedir. Belediye olarak sağladığımız bu eğitim, Uluslararası geçerliliğe ve denkliğe sahiptir” dedi. (Ferhat Kayhan / Yerköy)