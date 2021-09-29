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Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecek

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz, mesleki yeterlilik belgesi vereceklerini söyledi.

29 Eylül 2021 Çarşamba 00:59
Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecek

Kaygusuz, daha önce mesleki yeterlilik belgesinin aracı kurumlar tarafından düzenlenen kurslar yoluyla verildiğini belirterek, "Bu belge bundan sonra odamız tarafından verilecektir. Oda olarak ilk kez 96 kaynakçı esnafımıza mesleki yeterlilik sınavı uyguladık. Önümüzdeki günlerde branşlara göre yapacağımız sınavlarda ise elektrikçi, oto tamircileri, oto elektrikçilerine mesleki yeterlilik belgesi vereceğiz. Odamız tarafından başlatılan bu uygulamalarda esnaflarımızdan hiçbir ücret alınmayacak" dedi. Daha önce bu belgelerin dışarıdan ücretli olarak alındığını aktaran Kaygusuz, amaçlarının Sorgun esnafına en iyi hizmeti vermek olduğunu ifade etti. (aa)

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