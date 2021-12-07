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Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri lise diploması alabilecek

Yozgat'ın Sorgun ilçesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, yeni düzenleme ile artık mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin lise diploması alabileceklerini söyledi.

07 Aralık 2021 Salı 00:05
Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri lise diploması alabilecek

Öcal, Milli Eğitim Bakanlığının yeni düzenleme ile mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin lise diplomasına erişimlerinde esneklik sağlandığını belirtti. Yapılan düzenleme ile öğrencilerin, mesleki eğitim merkezlerine geldikleri günlerde fark dersleri alabileceklerini ifade eden Öcal, "Yüz yüze eğitim imkanı, öğrencilerin fark derslerini başarmalarını da kolaylaştıracak. Ayrıca öğrenciler, okula geldikleri gün bu dersleri alacağı için ilave maliyet de olmayacak. Artık mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler, diploma alabilmek için fark derslerini ya açık öğretim kurumları yoluyla ya da yeni uygulama olarak mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilecekler." dedi. (aa)

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