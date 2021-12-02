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Mesleki eğitim

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürünü ziyaret etti.

02 Aralık 2021 Perşembe 00:09
Mesleki eğitim

Şehit Erhan Ülkü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çok Programlı Lise) öğretmenleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan'ı makamında ziyaret ederek,  liselerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Ziyarette Mesleki ve Teknik Liselerinin önemi, ilçede yürütülen faaliyetler ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Kalifiye eleman noktasında önemli bir yere sahip olan Meslek Liselerinin ilçede daha etkin ve aktif bir rol almasına yönelik planlamalar yapılarak, bazen bir tesisat ustasının bir cerrahtan daha elzem olabileceği ve güçlü bir toplum oluşturulmasında kalifiye elemanın çok önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı. Arkan, öğretmenlere yoğun gayret ve ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
 

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