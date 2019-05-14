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Meslek ve Kariyer eğitimi

Sorgun'da Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile İŞKUR işbirliğinde lise 11. sınıf öğrencilerine yönelik "Meslek seçimi ve kariyer planlama eğitimi" düzenlendi.

Meslek ve Kariyer eğitimi

Sorgun'da Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile İŞKUR işbirliğinde lise 11. sınıf öğrencilerine yönelik "Meslek seçimi ve kariyer planlama eğitimi" düzenlendi.

14 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Meslek ve Kariyer eğitimi

İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen eğitime konuşmacı olarak katılan Bozok Üniversitesi Teknopark Müdür Yardımcısı Dilara Demir, Teknopark'ta yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Demir, kendilerine ulaşan fikirleri ürüne dönüştürdüklerini ifade ederek, "Yapılan çalışmalarla diş kanalı tedavisinde kullanılan ve yurt dışından ithal edilen iğnenin üretimine başlandı. Yine Teknopark'ta tarımda kullanılan samanlı su tutucu üretildi ve Katar, Hollanda gibi ülkelere ihraç edilmektedir." dedi. 

Yozgat MÜSİAD Yönetim Kuruyu Üyesi Cenker Doğan da meslek hayatında yaşadığı zorlukları ve başarı öyküsünü anlattı. 

55 yaşında Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanan ve 60 yaşında mezun olan Hülya İpek ise öğrenmenin yaşı olmadığını ve insanların her yaşta bol bol okuması gerektiğini vurgulayarak kendi yaşamından örnekler verdi.

Eğitimin son bölümünde İş ve Meslek Danışmanları Zehra Karcı ile  Abdulkadir Karaduman da meslek seçiminde uzmanlardan görüş alabilecekleri bilgisini verdiler.

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