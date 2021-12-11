Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Yalnız Değilsiniz, Meslek Liseleri Sahada’ adıyla tanıttığı proje kapsamında İlçedeki Mesleki Eğitim Merkezi ve Meslek Liselerinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin, Rehber Öğretmenleri eşliğinde yaşlı ve kimsesiz aileleri ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettireceklerini ve ellerinden geldikçe ihtiyaçlarını karşılaşacaklarını belirtti. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, proje kapsamında Meslek Lisesi Yiyecek- İçecek bölümü öğrencilerinin, ailelerin o gün için sıcak yemeklerini pişireceklerini, Elektrik-Mobilya Bölümü öğrencilerinin evin elektrik tesisatını ve mobilyalarını onaracaklarını, Kuaför Çıraklık Bölümü öğrencilerinin yaşlı amcaları tıraş edeceklerini söyleyerek projeyi tanıttı. Arkan, gönüllere dokunacak projenin tamamen Meslek Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim öğretim gören öğrenciler tarafından gerçekleştirileceğini söyledi.