Meslek ediniyorlar

Kaymakam Recep Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ile Halk Eğitim Merkezi ve Sanat Merkezini ziyaret etti. Kaymakam Recep Aydın, derslikleri inceleyerek, öğretmenlerden bilgi aldı. •Sümeyye İlhan•
08 Ekim 2021 Cuma 00:36
Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslara devam eden kadınlar, meslek edinip, kendi işinin patronu olabilmek için ter döküyor.
Kaymakam Recep Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ile Halk Eğitim Merkezi ve Sanat Merkezini ziyaret etti. Kaymakam Recep Aydın, derslikleri inceleyerek, öğretmenlerden bilgi aldı. •Sümeyye İlhan•