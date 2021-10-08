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Meslek ediniyorlar

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslara devam eden kadınlar, meslek edinip, kendi işinin patronu olabilmek için ter döküyor.

08 Ekim 2021 Cuma 00:36
Meslek ediniyorlar

Kaymakam Recep Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ile Halk Eğitim Merkezi ve Sanat Merkezini ziyaret etti. Kaymakam Recep Aydın, derslikleri inceleyerek, öğretmenlerden bilgi aldı. •Sümeyye İlhan•  

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