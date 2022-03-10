Mesleğini tanıttı

Düzenlenen etkinlik kapsamında Çayıralan Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, öğrencilerle bir araya gelerek, mülki idare amirliği hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Çayıralan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen, çeşitli mesleklerin temsilcileriyle öğrencilerin bir araya getirildiği ve ilki yapılan Kariyer Günleri ve Mesleki Tanıtım Etkinliğinde Çayıralan Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesinde öğrencilerle buluştu. Kaymakam Yıldız, mülki idare amirliği hakkında öğrencilere bilgi vererek öğrencilerin sorularını cevapladı. Emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Yıldız, ‘’Kaymakamlık makamı herkese açık, istediğiniz zaman gelebilirsiniz fikir alışverişinde bulunuruz’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•