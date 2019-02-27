Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105082
ALTIN
226.549
DOLAR
5.3053
STERLİN
7.0299
EURO
6.0338

Meşeler göverecek

YENİFAKILI ilçesinin Yiğitler Köyünde, türkülere de ilham olan Meşe ağaçların göverip, büyüyerek, ormanlık bir alana dönüşmeleri için meşe palamutları toprakla buluşturuldu.

Meşeler göverecek

YENİFAKILI ilçesinin Yiğitler Köyünde, türkülere de ilham olan Meşe ağaçların göverip, büyüyerek, ormanlık bir alana dönüşmeleri için meşe palamutları toprakla buluşturuldu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 00:00
12 Okunma
Meşeler göverecek

Yenifakılı ilçesinin ‘yeşil-fakılı’ olması için Kaymakamlık tarafından başlatılan ağaçlandırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kaymakam Emre Zeyrek, Yiğitler Köyü'nde yaklaşık iki bin meşe palamudunu toprak ile buluşturduklarını söyledi. Meşe Palamutlarının toprakla buluşturulmasına Yiğitler Köyü Muhtarı ve vatandaşlar da destek verdi. Önümüzdeki sonbahar döneminde daha fazla meşe ekimi gerçekleştirileceği ifade edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Yenifakılı
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Akdağmadeni Turizm kapsamına alınıyor
Akdağmadeni Turizm kapsamına alınıyor
Ağaçlandırma çalışması
Ağaçlandırma çalışması
ŞEHiTLERE SAYGI
ŞEHiTLERE SAYGI
Vatandaş sorunlarını anlattı
Vatandaş sorunlarını anlattı
Eğitim kurumlarına yakın takip
Eğitim kurumlarına yakın takip
Birlik toplantısı yapıldı
Birlik toplantısı yapıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim