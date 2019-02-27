Meşeler göverecek

Yenifakılı ilçesinin ‘yeşil-fakılı’ olması için Kaymakamlık tarafından başlatılan ağaçlandırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kaymakam Emre Zeyrek, Yiğitler Köyü'nde yaklaşık iki bin meşe palamudunu toprak ile buluşturduklarını söyledi. Meşe Palamutlarının toprakla buluşturulmasına Yiğitler Köyü Muhtarı ve vatandaşlar da destek verdi. Önümüzdeki sonbahar döneminde daha fazla meşe ekimi gerçekleştirileceği ifade edildi.