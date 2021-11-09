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Merkezde düzenleme

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan E-Sınav Merkezi salonundaki eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

09 Kasım 2021 Salı 00:09
Merkezde düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde ölçme-değerlendirme düzenlemeleri, uygulamalarının geliştirilmesine yönelik yaptığı çalışmalar arasında Milli Elektronik Sınav (e-Sınav) uygulamalarının ülke çapında yaygınlaştırılmasının da bulunduğu hatırlatıldı. Bu kapsamda Çekerek Osman Durmaz Fen Lisesi binasında 20 aday kapasiteli e-Sınav Salonunu faaliyete geçirilmesine için çalışmalar devam ediyor. E-sınav salonun hizmete açılması ile birlikte Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Sınavlarının Çekerek ilçesinde de yapılabileceği aktarıldı. Elektronik Sınav uygulamaları yazılı evrak kullanmaksızın soruların elektronik ortamda sunulduğu, değerlendirmenin de yine elektronik ortamda yapıldığı, sınav biter bitmez sınav sonucunun öğrenildiği sınav sürecinin çok daha kısa sürdüğü bir sınav uygulaması olduğu kaydedildi. Yazılı sınavlarda kullanılan kâğıt ve matbaa giderleri, sınav evraklarının sınav merkezlerine ulaştırılmasına ilişkin nakil giderleri elektronik sınav uygulamaları ile sona ermekte olup yazılı sınavlarda görevlendirilen personel sayısı da minimum seviyeye düştüğünden personel giderlerinden de ciddi bir tasarruf sağlanacağı açıklandı.

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