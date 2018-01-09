Önümüzdeki Pazar günü Yozgat’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas’ta yaptığı konuşmada, hızlı tren projesinin geciktiğini, daha fazla gecikmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Erdoğan, ‘Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesinde biraz gecikmemiz var ama aşacağız. Daha faza gecikmeye yol açanlardan bunun hesabını bizzat kendim soracağım’ dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise, ‘Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı 2018 sonu 2019 başında bitirip hizmete sunmayı hedefliyoruz. Bütün güzergah boyunca gerek altyapıda, gerek üstyapıda yoğun bir çalışma devam ediyor. Üst yapıyla ilgili eksik olan bir kısmı vardı onun da ihalesini yaptık sözleşmeyi imzaladık ve işe başlandı. 2018 sonunda bitirmek yönünde bir hedefimiz ve gayretimiz var’ diye konuştu.

Ankara-Tiflis bağlantılı İpek Yolu Yüksek Hızlı Tren projesinin hayata geçirilebilmesi için Ankara-Kırıkkale arasında bulunan Elmadağ geçişinin ihalesinin ardından bu bölgede çalışmalara hız verildi. Ankara-Tiflis bağlantılı İpek Yolu Hızlı Tren Projesi’nin ilk etabını oluşturan Kırıkkale-Yozgat-Sivas arasındaki 251 kilometrelik kesiminde 2009 yılında başlanılan altyapı inşaat çalışmaları kapsamında 143 kilometrelik kesimde çalışmalar bitirildi. Yerköy ilçesinden başlayıp, Sivas Yıldızeli’ne kadar uzanan hat güzergahında altyapı çalışmalarının geçici kabulü de yapıldı. 108 kilometrelik kesimde çalışmaların 3 ayrı kesimde devam ettiği ifade edildi.

MERKEZ ÜSSÜ YERKÖY

İpek Yolu Hızlı Tren Projesi’nin hizmete sunulması noktasında son tarih 2019 olarak belirlenirken, bu proje dışındaki diğer projelerin hayata geçirilmesi halinde Yerköy ilçesi demiryolu ağlarının kesiştiği merkez haline gelecek. 1 trilyon 900 milyon lira proje tutarındaki Yerköy ilçesi ile Kayseri bağlantılı Hızlı Tren Demiryolu projesi ile Yerköy-Kırşehir-Aksaray-Niğde Demiryolu hattıyla ilgili proje çalışmaları devam ediyor. Ankara-Kayseri ve Ankara-Sivas bağlantılı ulaşımın önemli ayağını oluşturan Ankara-Kırıkkale-Yerköy arası elektrifikasyon Projesi ile ilgili çalışmalar ise devam ediyor. Çalışmaların bu yıl tamamlanması bekleniyor.

ŞANTİYE KURULDU

Sonraki yıllarda devreye sokulacak Samsun-Çorum-Kırşehir bağlantılı hızlı tren projesinin de geçeceği vurgulayan, bu nedenle de merkezi bir istasyona ihtiyaç duyulan Yerköy ilçesinde yüklenici firma tarafından şantiye kurulumu tamamlanma noktasına geldi. Yerköy ilçesinin Akpınar Köyü yakınlarındaki alanda kurulan şantiyenin yer aldığı alanda bu yıl planlanan istasyon inşaatına başlanılacak. İstasyonda, farklı merkezlerden gelecek olan hızlı trenlerin durması, yolcu indirip, bindirmesini sağlayacak peronların inşa edileceği bildirildi.

EKONOMİYE KATKI

Yozgat Genç İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, Yerköy ilçesinde kurulacak olan Devlet Demir Yolları Hızlı Tren Merkez istasyonunun sadece Yerköy ilçesine değil, aynı zamanda Yozgat ve Kırıkkale’ye de ciddi ekonomik girdi sağlayacağını söyledi. Çelik, ‘Tam merkezi bir alanda kurulmakta olan istasyon, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu bölgelerinden gelecek hızlı trenlerin merkezi olacak. Burada inecek veya aktarma olacak yolcular farklı bölgelere gidecektir. Başbakanımız sayın Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı döneminde burada kurulacak istasyonu dikkate alarak, Akpınar köyü içerisinden geçerek Çorum bağlantılı yolu devlet yolu ağına aldırdı’ dedi.

