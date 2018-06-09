Merkez boş durmuyor

MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Milletvekili adaylarıyla uyum içerisinde, tüm köy, belde ve ilçelerde yoğun bir seçim çalışması yürüttüklerini belirtti. Merkez İlçe Teşkilatı olarak her gün bir ilçede bulunduklarını anlatan Irgatoğlu, “Seçim çalışmalarını mola vermeden ve aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarla sohbet ederken vatandaşlardan yoğun ilgi ve alaka görüyoruz. Ziyaretlerimizde halkımızın teveccühü ve ilgisini fevkalade güzel bulduk. Halkımızın partimize olan teveccühü oldukça yüksek. Biz de bu sorumlulukla çalışmalarımızın ivmesini yükselttik. Seçimlerde başarılı bir sonuç ile çıkacağımıza inanıyoruz. Genel Başkanımızın 15 Temmuz’da ki dik duruşunu Yozgat halkının Milliyetçi Hareket Partisine oy vererek ödüllendirileceğine inanıyorum” diye konuştu.