Mercek tuttular

Yozgat İl Genel Meclisi üyeleri, Çandır ve Çayıralan ilçelerine bağlı köylerde bulunan sağlık evi ve sağlık ocakları ile Çekerek ilçesindeki okulların genel durumu, Çekerek ilçesine gönderilen yatırım ödenekleriyle yapılan çalışmalar hakkında yerinde incelemelerde bulunup, diğer üyeleri de hazırlanan raporlarla bilgilendirdi.

Plan-Bütçe Komisyon Başkanı Muttalip Aktaş, Çekerek ilçesine İl Özel İdaresi tarafından 2017 yılı yatırım programı kapsamında 948 bin lira ödenek tahsis edildiğini hatırlatarak, ödemelerin iki dilim halinde yapıldığını söyledi. Aktaş, aktarılan ödeneğin 51 bin 498,95 lirası kullanılarak, Kırkdilim ve Kuzgun köylerinin ishale hattı, su borusu alımı, cami bakım-onarımı için harcandığını kaydetti. Aktaş, ‘’Ayrılan ödenekten 898 bin 501 lira kalmıştır. Kalan bu ödenekle 23 köyün kilitli parke, su deposu, içme suyu tesisi, köy konağı bakım-onarımı, imam evi gibi ihalesi yapılan hizmetlerde kullanılacaktır’’ dedi.

Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkan Vekili Mustafa Duran, Çandır Devlet Hastanesi Diş Ünitesinin yenilendiğini, röntgen birimine kurulan sistem ile daha kaliteli hizmet verilmeye başlanıldığını belirtti. Duran, ‘’Hastanenin depreme dayanıklılık raporunun henüz hazırlık aşamasında olması nedeniyle, morg ve garaj yapımı askıya alınmıştır’’ diye konuştu.

Duran, nüfusu 500'ün altında kalan, daha önce belde statüsündeki Kozan ve Büyükkışla köylerindeki sağlık evlerine bakanlık tarafından personel ataması yapılmadığını hatırlatarak, Çandır Devlet Hastanesi'nin Laboratuar teknisyeni, Tıbbi Sekreter, Sağlık Memuru ihtiyacının bulunduğunun altını çizdi.

Duran, Çayıralan ilçesinin Avşaralan, Derekemal, Külekçi, İnönü köylerindeki sağlık evlerinin kapalı olduğunu, Konuklar sağlık evinde hemşire bulunmasına karşın binasının tadilata ihtiyacının olduğunu, Menteşe, Curali ve Çokradan sağlık evlerinin ise ebe ihtiyacının bulunduğunu aktardı.

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkan Vekili Hamet Avşar da, Çekerek ilçesi Yeniyol Mahallesinde İlköğretim okulunun olmaması nedeniyle bu mahalledeki öğrencilerin 2 kilometre uzaklıkta bulunan Kamile Akbay İlköğretim okuluna gittiklerini bildirdi. Öğrenci azlığı nedeniyle köy okullarının kapanacağının göz önünde bulundurulduğunda, ilçenin taşıma merkezi olacağına vurgu yapan Avşar, ilçede başka bir okul binasının bulunmaması nedeniyle yeni bir okul yapımına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Avşar, ‘’İl Özel İdaresi, 2015 bütçesinden Yeniyol Mahallesine okul yapımı için 500 bin lira ödenek ayırmış, ödeneğin yetmeyeceği göz önünde bulundurularak 2016 yılında da 700 bin lira da ödenek tahsis edilmiştir. Bekletilen her iki ödeneğe 2018 yılı bütçesinde takviye yapılarak, Yeniyol Mahallesi’ne ihtiyacı karşılayabilecek bir okul binasının yapılması uygun bulunmuştur’’ ifadelerini kullandı.