Okullarda yürütülen çalışmalara tek tek yer veren dergide, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yapacağı İlçe Faaliyet Raporu da yer alıyor. e-Dergiye internet sitesi üzerinden ulaşılabileceğini dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam, ‘’Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müdürlüğümüze bağlı okul/kurumların yapmış olduğu çalışmaları daha görünür kılmak, İlçe Halkımızın ve paydaşlarımızın yapılan faaliyetleri daha yakından takip edebilmelerini sağlamak üzere 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem yapılan çalışmalarımızı içeren bu dergiyi hazırladık. 6 aylık dönemler halinde çıkarmayı planladığımız dergimizin adını İlçemiz tarihine atıfta bulunmak amacıyla, ‘Mekteb-i Mecidiye’ olarak koymayı uygun gördük. İlçemiz Eğitim faaliyetlerinin geldiği noktayı belirli aralıklarla paylaşmayı planladığımız bu çalışmayı İlçe halkımızın ve paydaşlarımızın takdirine sunuyoruz. Bu süreçte özverili ve gayretle çalışan öğretmenlerimize, okul idarecilerimize, ailelerimize ve desteklerini bizlerden esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm çalışmalarımızın kaynağı olan öğrencilerimize başarılar diliyorum’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•