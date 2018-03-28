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Mehmetçiğe moral desteği

ŞEFAATLİ ilçesinde belediye başkanlığı organizesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan askerlere moral ve motivasyon amacıyla 42 köy muhtarı tarafından toplanan 66 kurbanlık koyun, 9 bin iç çamaşırı dualar eşliğinde gönderildi.

Mehmetçiğe moral desteği

ŞEFAATLİ ilçesinde belediye başkanlığı organizesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan askerlere moral ve motivasyon amacıyla 42 köy muhtarı tarafından toplanan 66 kurbanlık koyun, 9 bin iç çamaşırı dualar eşliğinde gönderildi.

28 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Mehmetçiğe moral desteği

Yeşilyurt Cami önünde düzenlenen törene Şefaatli Kaymakamı Yücel Erdem, Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Aşık ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Yücel Erdem, "42 köyümüzden muhtarlarımız 66 adet koyun topladı. Bu koyunları Afrin’deki kınalı kuzularımıza Mehmetçiğimize gönderiyoruz. Organizasyonda emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi. 
Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt ise, “Vatan dendiğinde şehadete koşarak giden milletin parçalarıyız. Böyle bir milletin yüce askerine Şefaatli ilçemizden de küçük bir hediye gönderebilmek ve onlara moral vermek için muhtarlarımız 66 tane koyun topladılar. Belediyemiz de 9 bin tane iç çamaşırı ve ihtiyaç malzemeleri alarak Mehmetçiğimize gönderiyoruz. Bu gönderdiğimiz hediyeleri yardımlaşmanın birer örneği olarak kabul etsinler" şeklinde konuştu. 
Konuşmaların ardından dualar eşliğinde bir kamyon kurbanlık koyun ve 9 bin iç çamaşırı Afrin’deki askerlere ulaştırılmak üzere Hatay’ın Hassa ilçesine gönderildi.
 

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