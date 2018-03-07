Mehmetçiğe mektup

İlçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri´nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı´na katılan askerlere moral vermek amacıyla kaleme alınan mektuplar, postaya verildi. Anaokulu öğrencileri, yaptıkları resimleri postaladı. Hissettikleri duyguları mektuba döken öğrenciler, askerlerin yanında olduklarını belirterek, kolilerle mektubu görevlilerine teslim etti.
07 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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