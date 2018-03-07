Mehmetçiğe mektup

İlçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri´nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı´na katılan askerlere moral vermek amacıyla kaleme alınan mektuplar, postaya verildi. Anaokulu öğrencileri, yaptıkları resimleri postaladı. Hissettikleri duyguları mektuba döken öğrenciler, askerlerin yanında olduklarını belirterek, kolilerle mektubu görevlilerine teslim etti.