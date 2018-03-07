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Mehmetçiğe mektup

ÇANDIR ilçesinde öğrenciler, Mehmetçiğe moral amaçlı mektup yazarak, PTT ile gönderdi.

Mehmetçiğe mektup

ÇANDIR ilçesinde öğrenciler, Mehmetçiğe moral amaçlı mektup yazarak, PTT ile gönderdi.

07 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Mehmetçiğe mektup

İlçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri´nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı´na katılan askerlere moral vermek amacıyla kaleme alınan mektuplar, postaya verildi. Anaokulu öğrencileri, yaptıkları resimleri postaladı. Hissettikleri duyguları mektuba döken öğrenciler, askerlerin yanında olduklarını belirterek, kolilerle mektubu görevlilerine teslim etti.

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