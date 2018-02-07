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Mehmetçiğe Kınalı Kurban

KADIŞEHRİ İlçesinde 36 çoban bir araya gelerek, 41 kınalı kurbanlık koyunu, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere gönderdi.

Mehmetçiğe Kınalı Kurban

KADIŞEHRİ İlçesinde 36 çoban bir araya gelerek, 41 kınalı kurbanlık koyunu, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere gönderdi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Mehmetçiğe Kınalı Kurban

Kadışehri Kaymakamlığı önünde düzenlenen törenle 36 çobanın bir araya gelerek kınalayıp, nazar boncuğu taktıkları 41 küçükbaş kurbanlık, Hatay'ın Hassa ilçesine gönderildi.
Kaymakam Seyfullah Ordueri, Kadışehri ilçesinde vatandaşların Afrin'de savaşan Mehmetçiklere hediye hazırladıklarını hatırlatarak, kimsenin katkısı, desteği olmadan hazırlanan hediyeler için teşekkür etti.
Ordueri, ‘Milletimiz ordumuzun, devletimizin arkasında olduğu müddetçe bu ülke kıyamete kadar baki kalacaktır’ diye konuştu. 
Askerlere kurbanlık gönderen çobanlar, ‘Koçumuz değil, canımız feda olsun. Canımızla, malımızla askerimizin yanındayız.  İstenirse biz de askere gideriz’ diye konuştular. 
Kadışehri İlçe Müftüsü M. Akif Karabulut'un dualarının ardından kurbanlık koyunlar, tekbirler eşliğinde kamyonete yüklenerek Hatay'ın Hassa ilçesine gönderildi.

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