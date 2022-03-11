Mehmet Akif konulu yarışma

Şefaatli’de ortaokullar arasında, 12 Mart İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle ‘Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet’ temalı ‘Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı ve Safahat Bilgi Yarışması’ yapıldı. Yarışmada Paşaköy Ortaokulu birinci, Fatih Ortaokulu ikinci, Atatürk Ortaokulu üçüncü, Sarıkent Ortaokulu dördüncü ve Şehit Ercan Alkaya İmam Hatip Ortaokulu da beşinci oldu. •Sümeyye İlhan•

