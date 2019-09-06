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Meclis hasat yaptı

SARIKAYA Belediye Meclis üyeleri ilçede belediye tarafından kurulan seraları gezerek hasat yaptı.

Meclis hasat yaptı

SARIKAYA Belediye Meclis üyeleri ilçede belediye tarafından kurulan seraları gezerek hasat yaptı.

06 Eylül 2019 Cuma 00:00
Meclis hasat yaptı

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, belediye meclisi toplantısının ardından meclis üyelerine seraları gezdirdi.
İlçede belediye tarafından kurulan çilek ve salatalık serasını gezen meclis üyeleri, yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.
Belediye Başkanı Ömer Açıkel, serada üretilen ürünleri halka ucuz bir şekilde sattıklarını belirtti.
Vatandaşların organik ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Açıkel, “Seramızda üretilen ürünlerin kalan kısmını da ilçe esnafımız satın alıyor. Onlar da tekrar halkımıza dükkanlarda satışa sunuyor” diye konuştu.

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