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Meclis bin 244 maddeyi görüştü

BOĞAZLIYAN Belediye Meclisi son toplantısında, görev süresince yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Meclis bin 244 maddeyi görüştü

BOĞAZLIYAN Belediye Meclisi son toplantısında, görev süresince yapılan çalışmaları değerlendirdi.

15 Mart 2019 Cuma 00:00
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Meclis bin 244 maddeyi görüştü

Belediye Başkanı Hamdi Erdal Başkanlığında gerçekleştirilen son meclis toplantısında, 5 yıllık süreçte bin 244 gündem maddesinin görüşülüp, karara bağlandığı belirtildi. Belediye Başkanı Erdal, 2014-2019 yılları arasındaki son meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, ‘5 yıl Belediye Başkanı olarak görev yaptığım meclisimizde Boğazlıyan’ımıza hep birlikte hizmet ettik. Bu sürede bin 244 gündem maddesini görüştük ve yüzde 95’in üzerinde oy birliğiyle karar aldık. Bu dönemde yaklaşık 392 ruhsat ve 208 yapı kullanım izin belgesi verildi. Bu da gösteriyor ki oldukça uyumlu çalışmalara imza atan bir meclis dönemini geride bırakıyoruz. Bu gayretlerinden ve çalışmalarından dolayı tüm meclis üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ dedi.

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