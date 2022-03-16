MASAL GÜNLERİ

Her hafta farklı okullarda yapılan etkinlik İlçe Halk Kütüphanesi personeli Davut Şahin ve Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Tuğba Aşık tarafından düzenleniyor. Öğrenciler ile bir araya gelen Davut Şahin ve Tuğba Aşık, öğrencilere masallar okuyup birlikte oyunlar oynuyorlar. Öğrencilerin hem eğlenceli vakit geçirmeleri için masal günlerini düzenlediklerini belirten Şahin, “Etkinliğimizi her hafta farklı okullarda düzenliyoruz. Böylece ilçemizde eğitim gören okul öncesi ve ilkokulu öğrencilerimizin hepsine ulaşmış oluyor. Düzenlemiş olduğumuz etkinlikte öğrencilere masal kitabı okuyor ve eğlenceli oyunlar oynayarak güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Böylece çocukların hem eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor hem kitaplara ve okumaya olan ilgisini arttırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

