Mart ayı toplantısı yapıldı

Çekerek’te, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri çerçevesinde öğretmenlerin; mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) Öğretmen Gelişimi Programı (DÖGEP) Şubat ve Mart Ayları Toplantısı gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan başkanlığında 16 DKAB öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ilçede uygulanmış ve uygulanacak olan DÖGEP Şubat Mart ayları faaliyeti görüşüldü. Toplantıda, Kur'an öğretiminde verimlilik, Kur'an-ı Kerim öğretim yöntem ve teknikleri üzerinde durularak farklı teknik ve yöntemlerden örnekler verildi. Konuşmalarının ardından gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıldı. •Sümeyye İlhan•