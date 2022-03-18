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Mart ayı toplantısı yapıldı

Yozgat’ın Çekerek İlçesinde, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) Şubat ve Mart Ayları Toplantısı yapıldı.

18 Mart 2022 Cuma 00:03
Mart ayı toplantısı yapıldı

Çekerek’te, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri çerçevesinde öğretmenlerin; mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) Öğretmen Gelişimi Programı (DÖGEP) Şubat ve Mart Ayları Toplantısı gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan başkanlığında 16 DKAB öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ilçede uygulanmış ve uygulanacak olan DÖGEP Şubat Mart ayları faaliyeti görüşüldü. Toplantıda, Kur'an öğretiminde verimlilik, Kur'an-ı Kerim öğretim yöntem ve teknikleri üzerinde durularak farklı teknik ve yöntemlerden örnekler verildi. Konuşmalarının ardından gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıldı. •Sümeyye İlhan•

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