Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Marketleri denetlediler

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, Belediye Zabıta ekipleri market denetimi yaptı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 00:29
Marketleri denetlediler

Şefaatli Belediyesi zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren marketlerde, raf etiketi ile kasa etiketi fiyat karşılaştırma denetimi gerçekleştirdi. Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, vatandaşların bir mağduriyet yaşamamaları için zabıta ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdüreceğini söyledi. Zabıta ekiplerinin ilçede faaliyet gösteren marketlere giderek denetim yaptıklarını hatırlatan Karaca, denetimler sırasında özellikle raftaki fiyatlar ile kasadaki fiyatların birbiri ile aynı olup olmadığının kontrol edildiğini belirtti. 

Anahtar Kelimeler:
Marketleri DenetledilerYozgatIlerigazetesiOcakPazartesiHaberşefaatliBelediyebaşkanıMüjdatKaracaZabıtaEkipleriMarketDenetlemeFiyatEtiketKarşılaştırma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediye tüm imkanları ile sahada
Belediye tüm imkanları ile sahada
Su saatlerine dikkat
Su saatlerine dikkat
Av komisyonu toplandı
Av komisyonu toplandı
Şehit ailesine ziyaret
Şehit ailesine ziyaret
Pansiyon ziyareti
Pansiyon ziyareti
Köylülere destek
Köylülere destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim