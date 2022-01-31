Marketleri denetlediler

Şefaatli Belediyesi zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren marketlerde, raf etiketi ile kasa etiketi fiyat karşılaştırma denetimi gerçekleştirdi. Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, vatandaşların bir mağduriyet yaşamamaları için zabıta ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdüreceğini söyledi. Zabıta ekiplerinin ilçede faaliyet gösteren marketlere giderek denetim yaptıklarını hatırlatan Karaca, denetimler sırasında özellikle raftaki fiyatlar ile kasadaki fiyatların birbiri ile aynı olup olmadığının kontrol edildiğini belirtti.