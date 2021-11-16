Market dualarla açıldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ilçede hazırlanan toptan marketi zincirinin mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Bizim Toptan Marketleri Genel Müdürü Hüseyin Balcı’nın da katıldığı açılış töreninde konuşan Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, imlek imlek dokuyarak bir noktaya gelebildiğine dikkat çekerek, Sorgun’a açılan Bizim Toptan Mağazasının da bir hikayesinin olduğunu dile getirdi. Ekinci, ‘’Bu hikayeyi Genel Müdür Hüseyin Balcı ile ufak ufak üzerine taşları koya koya bu noktaya geldik. Bizim Toptan mağazasının bulunduğu yer Sorgun Belediyesine ait bir arsadır. Bu arsa üzerinde 10 yıllık yap işlet devret modeli ile yürütmüş olduğumuz bir projenin eseridir. Bizim Toptan mağazasının ben Sorgun’a çok ciddi manada katkılar sunacağına eminim. Bu mağaza hepimize hayırlı uğurlu olsun. Buraya 10 tane personel alında 9 tanesi Sorgun’un evladıdır. Bu gibi mağazalar, bu gibi iş yerleri hem istihdam konusunda hem ticaret konusunda hem de şehrin gelişmesi noktasında çok önem arz ediyor’’ dedi. Bizim Toptan Mağazaları Genel Müdürü Hüseyin Balcı ise, Toptan Mağazalarının bulunduğu yere bereket, rekabet ve buradaki müşterilere ek satın alma gücü olarak hizmet verdiğini belirtti. Bizim Toptan Mağazasında Türkiye’nin en meşhur markalarını, uluslararası markaları hem de Bizim Toptan’ın kalitesine kefil olduğu kendi markalarını vatandaşların beğenisine sunduklarını vurgulayan Balcı, ‘’Bizim Toptan mağazasından topla ve ekonomik alışveriş yapmak isteyen herkesin alışveriş yapabilir. İnşallah bölgemizde bulunan esnafımız uygun ürün almak için Kayseri veya Yozgat Merkez’e gitmekten kurtulacak bu bölgedeki esnaflarımız oradaki rekabetçi fiyatların aynısını mağazamızda bulacak. Onlarda mağazamıza destek vererek hep beraber Sorgun’da oldukça iyi şeyler başaracağız’’ diye konuştu. Konuşmaların ardından dualar okundu ve açılış kurdelesi kesildi. Bizim Toptan Açılış törenine Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorun Belediyespor Antrenör ve oyuncuları da katıldı.