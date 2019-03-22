Mantar hasadı

Sorgun Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ‘Kültür Mantarı Yetiştiriciliği’ kursuna katılanlar ilk üretimlerini gerçekleştirdi. Usta öğretici olarak görev yapan ziraat mühendisi Erkan Aydın, 40 günde 210 kilogram kültür mantarı elde edeceklerini söyledi. Aydın, ilk hasadı yaptıklarını ifade ederek, "Kursiyerlerimize burada mantar üretimi konusunda bilgi aktarırken, bir taraftan da uygulamalı olarak binamızın bodrum katında bulunan alanda mantar üretimini göstermiş olduk" dedi. Mantar üretiminin her gecen yıl yaygınlaştığına değinen Aydın, "Kültür mantarı alternatif ürün kapsamında yetiştirilebilecek bir ürün. Şu anda burada deneme amaçlı mantar üretiyoruz. Kültür mantarının bölgemizde tanınması yüzde 21 civarında. İyi bir tanıtımla pazar sıkıntısı kalmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

