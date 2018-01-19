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Mamure Ovası su bekliyor

AYDINCIK Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Süreyyabey Barajı’ndan ilçenin halen faydalanamadığını belirterek, Mamure Ovası’nın sulanamadığını ileri sürdü.

Mamure Ovası su bekliyor

AYDINCIK Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Süreyyabey Barajı’ndan ilçenin halen faydalanamadığını belirterek, Mamure Ovası’nın sulanamadığını ileri sürdü.

19 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Mamure Ovası su bekliyor

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Çekerek’te yapımı tamamlanan Süreyyabey Barajı’nın Amasya havzalarını suladığını ancak buna karşın ilçede bulunan toprakların sulanabilmesi için gerekli olan sulama hattının inşasının tamamlanamadığını aktardı.
Başkan Koçak Aydıncık’ın bereketli Mamure Ovası’nda binlerce hektar tarım alanını sulayacak hattın inşasının tamamlanamadığını dile getirdi.
Koçak, “Aydıncık 30 yıldır su bekliyor. Samsun’da bulunan DSİ Bölge Müdürlüğü biraz bize üvey evlat muamelesi yapıyor. Amasya bile suyla buluştu ama biz halen su alamıyoruz” dedi.
Aydıncık’ı suyla buluşturacak hattın yaklaşık 16 kilometre olduğu öğrenildi. Öte yandan Aydıncık Belediyesi ilçede su taşkınlarını önlemek amacıyla Keşlik Deresi kum seti ve kanal yapım çalışmalarını da devreye soktu.

Son Güncelleme: 18.01.2018 18:03
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