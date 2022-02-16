Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel’i ve Sorgun Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan’ı ağırlayarak, ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında sohbet etti. •Sümeyye İlhan•
16 Şubat 2022 Çarşamba 00:14
Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde Kaymakam, Çekerek Kaymakamını ve Sorgun Cumhuriyet Başsavcısını makamında ağırladı.
Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel’i ve Sorgun Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan’ı ağırlayarak, ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında sohbet etti. •Sümeyye İlhan•