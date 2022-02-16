Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Makamında ağırladı

Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde Kaymakam, Çekerek Kaymakamını ve Sorgun Cumhuriyet Başsavcısını makamında ağırladı.

16 Şubat 2022 Çarşamba 00:14
Makamında ağırladı

Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel’i ve Sorgun Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan’ı ağırlayarak, ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında sohbet etti. •Sümeyye İlhan• 

Anahtar Kelimeler:
Makamında AğırladıIlerigazetesişubatPazrtesi2022YozgatSorgunşefaatliKaymakamÇekerek KaymakamıSorgun Cumhuriyet BaşsavcısıMakamMuhammed Fatih GünlüHayrettin Buğra GüzelEnes Serdar Aydoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eslem’e umut olacak
Eslem’e umut olacak
6 zanlı tutuklandı
6 zanlı tutuklandı
Denetimlere devam
Denetimlere devam
Kaymakamlar göreve başladı
Kaymakamlar göreve başladı
Muhtarlarla bir araya geldiler
Muhtarlarla bir araya geldiler
KDV denetimleri sürüyor
KDV denetimleri sürüyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim