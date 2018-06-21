Makamda bayramlaştı

Boğazlıyan Belediye Başkanı Erdal, Ramazan Bayramının tamamlanmasının ardından başlayan ilk mesai gününü yoğun bir tempoda geçirdi. Önce Belediye personelini makamında kabul eden Başkan Erdal, personelinin bayramını kutladı. Daha sonra vatandaşları kabul eden Erdal, Boğazlıyan halkının da Ramazan bayramını kutladı. Hem personelinin hem de vatandaşların kendisini ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, ‘’Bütün vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum, umarım bayram ilçemiz için hayırlara vesile olur’’ dedi.