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Makamda bayramlaştı

BOĞAZLIYAN Belediye Başkanı Hamdi Erdal, önceki gün makamında hem vatandaşlar ile hem de personeli ile bayramlaştı

Makamda bayramlaştı

BOĞAZLIYAN Belediye Başkanı Hamdi Erdal, önceki gün makamında hem vatandaşlar ile hem de personeli ile bayramlaştı

21 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Makamda bayramlaştı

Boğazlıyan Belediye Başkanı Erdal, Ramazan Bayramının tamamlanmasının ardından başlayan ilk mesai gününü yoğun bir tempoda geçirdi. Önce Belediye personelini makamında kabul eden Başkan Erdal, personelinin bayramını kutladı. Daha sonra vatandaşları kabul eden Erdal, Boğazlıyan halkının da Ramazan bayramını kutladı. Hem personelinin hem de vatandaşların kendisini ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, ‘’Bütün vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyorum, umarım bayram ilçemiz için hayırlara vesile olur’’ dedi. 

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