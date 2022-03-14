Mahalle gezilerine devam

Yılmaz, sık sık gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde hem ilçe halkının sorunlarını dinlediklerini hem de belediye tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirerek fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulduklarını vurgulayan Yılmaz, gerçekleştirdiği ziyarette şu ifadelere yer verdi: “Göreve geldiğimiz süre boyunca gerek mahalle sakinlerimiz olsun gerek esnaflarımızı gerekse de mahalle muhtarlarımızı ziyaret ederek fikir alış verişinde bulunuyoruz. Gerçekleştirdiğimi ziyaretlerde belediyemiz tarafından yapımı devam eden projelerimiz hakkında çeşitli bilgilendirmeler de bulunuyoruz. Bugün Altmış evler mahallemizdeki hemşerilerimizle bir araya geldiğimiz dost meclisimizde hem dinledik, hem de memleketimiz için yapmak istediklerimizi anlattık. Sohbetimiz esnasında bizlere gönüllerini açan aksakallılarımızın hayır duaları ve kardeşlerimizin destekleri bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir.”

