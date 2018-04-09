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Mağduriyet yaşanmadı

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Suphi Daştan, belediye bünyesinde çalışan işçilerin kadroya geçişlerinde mağduriyet yaşanmaması konusunda titiz davrandıklarını, hiçbir ayrım yapmaksızın 104 işçinin kadroya geçişinin sağlandığını söyledi.

Mağduriyet yaşanmadı

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Suphi Daştan, belediye bünyesinde çalışan işçilerin kadroya geçişlerinde mağduriyet yaşanmaması konusunda titiz davrandıklarını, hiçbir ayrım yapmaksızın 104 işçinin kadroya geçişinin sağlandığını söyledi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Mağduriyet yaşanmadı

Akdağmadeni ilçesinde belediye ile birlikte diğer kurumlarda çalışan toplam 230 taşeron işçinin kadroya alındığını da kaydeden Başkan Daştan, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile kanunun çıkması için çalışan milletvekillerine kadro alan işçiler adına teşekkür etti. ‘’Kadro almak kolay bir iş değil, taşeron işçiler büyük emekler verdiler çalıştılar ve kadroyu hak ettiler’’ diyen Başkan Daştan, hükümetin bu konuda gerçekten mağduriyetleri gidermek için büyük bir olayı gerçekleştirerek, taşeron işçilerine kadrolarını verdiğini kaydetti. Daştan, ‘’Belediye Başkanı olarak hiçbir çalışanımızı mağdur etmedik. Kimseyi de ayırt etmedik, şahsi düşüncelere kapılmadık. Siz işçilerimiz bugünde yarında bu ilçeye hizmet ederek buradan emekli olacaksınız’’ dedi. 
Kadroya geçen personelin sorumluluğunun arttığını belirten Belediye Başkanı Suphi Daştan, ‘’Kadroya geçen işçilerimiz bundan sonra daha çok çalışarak bu kadronun hakkını vermeleri gerekir. Kadroya geçen tüm personelime tekrardan görevlerinde başarılar diliyorum. Vatanımıza, Milletimize, Ülkemize ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum‘’ diye konuştu. 
 

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