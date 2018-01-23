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Maganda yolculuğu

SORGUN ilçesinde asker konvoyu sırasında seyir halindeki bir otomobilin tavanında ayakta tehlikeli yolculuk yapan kişi görenlerin yüreklerini ağza getirdi.

Maganda yolculuğu

SORGUN ilçesinde asker konvoyu sırasında seyir halindeki bir otomobilin tavanında ayakta tehlikeli yolculuk yapan kişi görenlerin yüreklerini ağza getirdi.

23 Ocak 2018 Salı 07:00
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Maganda yolculuğu

Tehlikeli yolculuk çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile an ve an kaydedildi.
Sorgun'un en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde akşam saat 20.30 sıralarında asker konvoyu sırasında seyir halindeki bir otomobilin tavanına çıkan bir kişi, yaklaşık 500 metre otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk yaptı.
Soğuk havaya aldırmayan şahıs otomobilin üzerinde "En Büyük Asker Bizim Asker" sloganı atarak gözlerden kayboldu.

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