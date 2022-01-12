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Maaşlarına zam yapıldı

Yozgat’ın Çayıralan İlçesinde, Belediye çalışanlarının zamlarına yüzde 30 zam yapıldı.

12 Ocak 2022 Çarşamba 00:44
Maaşlarına zam yapıldı

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Çayıralan Belediyesinde çalışan memurların sendikalarının olmadığı ifade ederek ‘’Geçtiğimiz yıllarda tüm memurlarımızın sendikal haklarını vermiştik. Memurlarımızın üyesi olduğu Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Arap Mucur, Genel Mali Sekreter Çetin Saygı ve Belediyemiz memurları sendika Sözcüsü Metin Özlekli, ayrıca tüm memurlarımız ile karşılıklı görüşerek mali imkanlarımız çerçevesinde emeğin karşılığını vermek adına Hükümetin açıkladığı yüzde 30 memur maaş artışı üzerine ayrıca yüzde 30 da biz maaş artışı sağladık. Tüm memurlarımıza hayırlı olsun. Güle güle harcayın’’ dedi. Sümeyye İlhan

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