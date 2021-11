LÖSEV’den ziyaret

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV Yozgat İl Temsilcisi Jale Yazar eşliğinde, minikler ve anneleri Kaymakam Samet Serin’i ziyaret etti. Ziyarette Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de hazır bulundu. LÖSEV' in minikler ve aileleri için verdiği mücadeleyi takdirle takip ettiğini belirten Kaymakam Serin, Sarıkaya Kaymakamlığı olarak her zaman LÖSEV 'in yanlarında olduklarını belirtti. Serin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür edip, tüm çocuklara şifalar diledi.