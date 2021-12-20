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LiSELiLER SAHADA

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Meslek Liseleri sahada’ isimli proje kapsamında, öğrenciler ilk ziyaretlerini gerçekleştirdi.

20 Aralık 2021 Pazartesi 00:25
LiSELiLER SAHADA

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Mesleki Eğitim Merkezi ve Meslek Liselerinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin, öğretmenleriyle birlikte yürüttüğü 'Meslek Liseleri Sahada' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında yapılan ilk ziyarette Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Abdullah Arkan da yer aldı. Yalnız yaşayan 2 yaşlı teyzemizin evini ziyaret eden gençlerden, elektrik-mobilya bölümü öğrencileri evdeki elektik tesisatını, mobilyaları kontrol ederken, yiyecek-içecek bölümü öğrencileri de hem yemek yaptılar hem de mutfaklarını düzenlediler. Projeye destek veren hayırseverler aracılığıyla temin edilen gıda malzemelerini de ulaştıran öğrenciler, yaşlılarla sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi. İsteklerinin yerine getirilmesi amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Arkan, gerekli girişimleri başlattı. Arkan, ‘’Projeye gönül veren ve sponsor olan Karabulut Mühendislik ve Ankara Sarıkayalılar Derneğine, kocaman yürekli öğrencilerimize, emek veren öğretmenlerimiz ve Okul Müdürlerimize çok teşekkür ederiz. Meslek liselerimiz sosyal sorumluluk kapsamında gönüllere dokunmaya devam edecektir’’ dedi. 

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