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LiSELERi GEZDiLER

Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 8’inci sınıf öğrencilerinin Yozgat il merkezinde bulunan liseleri gezmeleri için gezi programı düzenledi.

03 Aralık 2021 Cuma 00:22
LiSELERi GEZDiLER

Liselere Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan Şehit Adem Canpolat Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte lise tanıtımı için ziyaret gerçekleştirildi. LGS’ye hazırlanan öğrencilere, lise tanıtımı yaparak onları motive etmek amacıyla böyle bir gezi düzenlediklerini söyleyen Nuri Aksoy, ‘’Öğrencilerimize gidebilecekleri liseleri göstererek hayalini kurduran Şehit Adem Canpolat Ortaokulu idarecilerimiz ve öğretmenlerimize, ziyaret ettikleri liselerde öğrencilerimizi ev sıcaklığı ile karşılayan okul yöneticileri ve meslektaşlarıma teşekkür ederim’’ dedi.

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